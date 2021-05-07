شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بتسجيل الأهداف– تحليل- 7-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج سعر النحاس عن صمته الجانبي بتشكيله لموجه صاعدة قوية محققا بذلك الهدف الإضافي الأول والمستقر عند 4.6400, تؤول الاستمرارية الإيجابية لتمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة تجاوز المقاومة المستقرة قرب 4.7200 والوصول نحو 4.8500 ليشكل ذلك المحطة الإيجابية التالية للميل الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5600 و 4.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد