شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل بيانات اقتصادية صينية وأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعافت أسعار النفط بعد انخفاضها واحد بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة، غير أن اشتعال جائحة كوفيد-19 في الهند ضغط على الأسعار.

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 68.40 دولار للبرميل، بارتفاع 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو حزيران 29 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65 دولارا.

يتجه كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لتحقيق ثاني مكاسبهما الأسبوعية على التوالي، إذ يمهد الطريق لانتعاش الطلب على الوقود تخفيف القيود المفروضة على التحركات في الولايات المتحدة وأوروبا واستعادة أنشطة المصانع والتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، في حين من المرجح أن يقدم إطلاق العنان للسفر في فصل الصيف مزيد من الدعم لاستهلاك البنزين ووقود الطائرات.

وفي الصين، أظهرت بيانات تسارع نمو الصادرات على غير المتوقع في أبريل نيسان، كما أشار مسح خاص إلى زيادة قوي في نشاط قطاع الخدمات.