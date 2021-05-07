شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 9 مدونين روس فى مصر.. تعالوا زوروا المحروسة.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويتواجد حاليًا فى مصر أشهر 9 مدونين روس وأكثرهم شعبية ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وهم: جوسن جاسانوف، ودينات، وديانا لوكمانوفا، وفاديم بوجادتج، وروستام بوكاتتايف، وليلت جول، وزاروا المتحف المصرى بالتحرير، ومنطقة أهرامات الجيزة، وجوسن جاسانوف يتمتع بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعى، حيث يتابع صفحته الخاصة على موقع انستجرام 16.5 مليون متابع.

ويتضمن جدول زيارتهم لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، زيارة متحف شرم الشيخ والقيام برحلة بحرية وسهرة بدوية، وزيارة أيقونة السلام، ومسجد المصطفى، وكنيسة السمانيين والسوق القديم ومسجد الصحابة، وممارسة بعض الألعاب المائية والأنشطة الترفيهية، وزيارة كهف الملح.

وسبق وقام المدونون بجولة بالمتحف المصري بالتحرير وقاعاته المختلفة، وانبهروا بمقتنياته الفريدة والمتنوعة وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبي، كما زاروا منطقة أهرامات الجيزة، حيث اصطحبهم أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، في جولة داخل المنطقة، حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما.