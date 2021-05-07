شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة 1% للأعلى لها في عشرة أسابيع متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.73% لتتداول عند 27.65$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.45$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.48$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 90.88 مقارنة بالافتتاحية عند 90.87.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياُ، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 277 مليار يوان أي ما يعادل 42.9$ مليار مقابل 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات بفائض 130 مليار يوان أي 28.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتسارع نمو الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 990 ألف وظيفة مضافة مقابل 916 ألف وظائف مضافة في آذار/مارس، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.8% مقابل 6.0%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في غرفة فرجينيا الغربية عبر الأقمار الصناعية، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.4% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر آذار/مارس ومقابل 0.6% في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر ائتمان المستهلك تباطؤ النمو إلى 19.5$ مليار مقابل 27.6$ مليار في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، تابعنا الثلاثاء الماضي تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأنه على الأرجح يجب أن يتم رفع معدل الفائدة لمنع تضرر الاقتصاد، وقد أوضحت لاحقاً أنها لن تكون تتوقع أو توصي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية والتي يجب أن ترتفع في وقت ما لاحقاً، ونوه اقتصاديين لكون تصريحات يلين تعد بديهية وأن الفائدة سيترفع على الأرجح مع زيادة الإنفاق الحكومي واستجابة الاقتصاد بنمو أسرع.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء التقرير التي تطرقت لكون أحد الاقتصاديين المساعدين الكبار لدى البيت الأبيض احتج على مسألة ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بادين سوف يرشح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية ثانية مدتها أربعة أعوام، معرباً إن القرار حيال اختيار محافظ الاحتياطي الفيدرالي سيأتي بعد عملية شاملة.

ويأتي ذلك في أعقاب أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في مطلع هذا الأسبوع عن كون آفاق الاقتصاد الأمريكي "أصبحت أكثر إشراقاً بشكل جلي"، مع إشارته لكون تفاوت الانتظار الطويل يثقل على القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي، وتطرقه آنذاك لكون الاقتصاد ينفتح مجدداً، ويجلب نشاطاً اقتصادياً أقوي، وخلق فرص عمل وأن الفيدرالي سيتحلى بالشفافية في الإعلان عن مدى تصورنا لاقترابنا من تحقيق أقصي قدر من التوظيف الشامل.

وفي نفس السياق، نوه باول أنه "صعب للغاية" أن تكون معادلة محددة، تصف التوظيف الشامل ومضيفاً "ليس من المحتمل أننا سنفعل ذلك، حينما الاقتراب، لتكون أكثر شفافية"، وذلك مع أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي عن كون إمدادات الإسكان ضعيفة، والطلب مرتفع ناتج من العمل من المنزل، الفائدة المنخفضة على الأموال الفيدرالية والدعم الحكومي.

بخلاف ذلك، لا يزال مسار التعافي من جائحة كورونا ثباتاً في العالم المتقدم وسط وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية، حيث تجاوز الحالات المصابة الجديدة المعلن عنها حتى الأمس ما يفوق 21 مليون حالة وتوفي ما لا يقل عن 230,168 شخص ويعتقد أن الأعداد أكثر من ذلك بكثير.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 05:39 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 154.82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,236,104 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الخميس، قرابة 1,171 مليون جرعة.