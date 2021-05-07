شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأدنى له في أسبوعين أمام الدولار والأنظار على حديث لاجارد وبيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 19 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.2066 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2065 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2070، بينما حقق الأدنى له عند 1.2060.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 1.6% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري لألمانيا اتساع الفائض إلي ما قيمته 22.3 مليار يورو مقابل 19.1 مليار يورو في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة الأولية لمؤشر الأجور في القطاع الخاص والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 0.2% مقابل 0.1% في الربع الرابع الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي أيضا لفرنسا مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 4.7% في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لفرنسا والتي قد تظهر اتساع العجز إلى 5.4 مليار يورو مقابل 5.2 مليار يورو في شباط/فبراير، وقبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تظهر تراجعاً 0.6% مقابل ارتفع 6.6% في شباط/فبراير، وصولاً إلى حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن الاقتصاد العالمي في حالة الاتحاد 2021 في فلورنسا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 990 ألف وظيفة مضافة مقابل 916 ألف وظائف مضافة في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.8% مقابل 6.0%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في غرفة فرجينيا الغربية عبر الأقمار الصناعية، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.4% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر آذار/مارس ومقابل 0.6% في شباط/فبراير، وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر ائتمان المستهلك تباطؤ النمو إلى 19.5$ مليار مقابل 27.6$ مليار في شباط/فبراير.