شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد استأنف مسيرات مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل تحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.05% لتتداول حالياً عند 1,255.67$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,255.05$ للأونصة، بنما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 90.88 مقارنة بالافتتاحية عند 90.87.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياُ، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 277 مليار يوان أي ما يعادل 42.9$ مليار مقابل 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات بفائض 130 مليار يوان أي 28.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتسارع نمو الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 990 ألف وظيفة مضافة مقابل 916 ألف وظائف مضافة في آذار/مارس، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.8% مقابل 6.0%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في غرفة فرجينيا الغربية عبر الأقمار الصناعية، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.4% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر آذار/مارس ومقابل 0.6% في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر ائتمان المستهلك تباطؤ النمو إلى 19.5$ مليار مقابل 27.6$ مليار في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، لا يزال مسار التعافي من جائحة كورونا ثباتاً في العالم المتقدم وسط وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية، حيث تجاوز الحالات المصابة الجديدة المعلن عنها حتى الأمس ما يفوق 21 مليون حالة وتوفي ما لا يقل عن 230,168 شخص ويعتقد أن الأعداد أكثر من ذلك بكثير.

ونود الإشارة، إلى أنه وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 05:39 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 154.82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,236,104 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الخميس، قرابة 1,171 مليون جرعة.

ويذكر أن 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.