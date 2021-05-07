شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بدعم نزول الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط. والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1820.70 دولار.