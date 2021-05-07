شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الحلويات: استقرار أسعار الكحك فى السوق والدليفرى متوفر فى جميع المحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الحلويات عن حجم الطلب على الكحك والبسكويت خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن السوق يشهد استقرارا فى الأسعار.

وأكد إمام عبد الله عضو شعبة الحلويات إن أسعار الكحك والبسكويت شهدت استقرارا خلال هذا الموسم فى ظل استقرار أسعار الخامات مثل الدقيق والسكر، مع ارتفاع طفيف في أسعار أنواع قليلة من المكسرات، مشيرا إلى أن الاقبال يعتبر متوسط حاليا.

وشدد عبد الله في تصريحات خاصة لليوم السابع على أن حتى الان حركة المبيعات لم تتأثر بقرار الحكومة الخاص بغلق المحلات في تمام الساعة التاسعة مساءا، مشيرا إلى أن معظم محلات الحلويات منذ أزمة كورونا بدأت فى تفعيل خدمة توصيل الطلبات للمنازل كما انها وفرت جميع عروضها على جميع المواقع وبالتالي أتيح للمستهلك الطلب من خلال التليفون ما يحتاجه خلال الـ24 ساعة دون الحاجة للذهاب الى المحل لطلب احتياجته.