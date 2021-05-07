شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول كسر حاجز المقاومة بـ1800 دولار مدعوما بارتفاع إصابات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الذهب تخطي حاجز ونقطة المقاومة عند 1800 دولار فبعد اقترابه منها في بعض جلسات التداول الخميس 6 مايو عند 1793 دولار بدعم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا، بدأت الأسعار تتراجع قليلاً لكن هناك مؤشرات تدفع في اتجاه ارتفاع سعر الذهب.

الذهب حاول الانطلاق اكثر من مرة هذا الأسبوع الي مستويات الـ 1800دولار للاونصة ولكنه واجه أكثر من مرة عمليات جني الأرباح عند نقطة 1795 دولار وهو ما أدى الي صعوبة مواصلة الصعود وتحقيق الـ 1800 دولار التي تعتبر نقطه المقاومه التالية.

الذهب منذ بداية العام عاجز عن التحرك بقوة للعديد من الأسباب منها، عمليات التطعيم الواسعة حول العالم بهدف اعادة الحياة إلى طبيعتها في اسرع وقت، وتحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية و التي تشير إلى سرعة التعافي الاقتصادي أسرع مما نتوقع.

ما يمكن أن يساهم في رسم ملامح أسعار المعدن النفيس خلال الساعات القادمة هو تقرير الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية الذى قد يدعم تغيرات واسعة في سوق المعادن الثمينة إذا كشف التقرير قصور في الاقتصاد الأمريكي ومعدلات التوظيف.