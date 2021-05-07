شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزلندية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى ما قيمته 61.0 مقابل 58.7 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي أقر خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أوضحت تسارع النمو إلى 24.3% مقابل 20.8% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 21.4%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة توقعات التضخم لعامين والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 2.05% مقابل 1.89% في الربع الأول الماضي، وصولاً لكشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 277 مليار يوان أي ما يعادل 42.9$ مليار مقابل 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات بفائض 130 مليار يوان أي 28.0$ مليار.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.43% ليربح 8.20 نقطة ويصل إلى المستوى 1,935.60، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.28% ليربح هو الأخر 82.63 نقطة ويصل إلى المستوى 29,414.00.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.19% ليربح 9.44 نقطة ويصل إلى المستوى 5,070.56، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.42% ليربح هو الأخر 14.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,455.72.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليربح 159.36 نقطة ويصل إلى المستوى 28,796.82، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.66% ليربح هو الأخر 21.08 نقطة ويصل إلى المستوى 3,199.82.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.26% ليخسر 32.66 نقطة ويصل إلى المستوى 12,719.01، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليربح 23.01 نقطة ويصل إلى المستوى 7,084.70.