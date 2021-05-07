شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 277 مليار يوان أي ما يعادل 42.9$ مليار مقابل ما قيمته 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 130 مليار يوان أي ما يعادل 28.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتسارع نمو الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.