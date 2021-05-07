الاقتصاد

اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني يفوق التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 277 مليار يوان أي ما يعادل 42.9$ مليار مقابل ما قيمته 88 مليار يوان أي ما يعادل 13.8$ مليار في شباط/فبراير الماضي،  متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 130 مليار يوان أي ما يعادل 28.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتسارع نمو الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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