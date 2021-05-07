شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أسبوع أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 29 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7779 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7782 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7774، بينما حقق الأعلى له عند 0.7792.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى ما قيمته 61.0 مقابل 58.7 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي أقر خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي أعربوا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن كون معدل البطالة قد يكون عند نحو خمسة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري 2021، وأنه في تموز/يوليو سينظر في شراء السندات المستقبلية وتحديداً في تغير هدف الثلاثة سنوات إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مع الإفادة بأنه ليس هناك تفكير في تغير هدف عائد السندات ذات أجل ثلاثة أعوام والبالغ 10 نقطة أساس.

كما تطرقوا آنذاك إلى أنه من المتوقع أن يتسارع التضخم والزيادات في الأجور، إلا أن ذلك سيكون بشكل متواضع، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يكون عند 1.5% في 2021 و2% بحلول منتصف عام 2023 في حالة الشروط الأساسية، وسط الإشارة إلى مراقبة الاقتراض السكني وأن بنك استراليا الاحتياطي على استعداد للقيام بالمزيد من عمليات شراء السندات لتلبية هدف مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 990 ألف وظيفة مضافة مقابل 916 ألف وظائف مضافة في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.8% مقابل 6.0%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في غرفة فرجينيا الغربية عبر الأقمار الصناعية، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.4% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر آذار/مارس ومقابل 0.6% في شباط/فبراير، وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر ائتمان المستهلك تباطؤ النمو إلى 19.5$ مليار مقابل 27.6$ مليار في شباط/فبراير.