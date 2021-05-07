شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صناعات ارتفع إنتاجها فى شهر فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء عن البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2021، والتي ترصد تطور النشاط الصناعي خلال فترة محددة، والقطاعات التي ارتفعت وانخفض الرقم القياسي لها وأسبابه.

وكانت الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، الصناعات الغذائية حيث بلغ الرقم القياسي لها 153.33 خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث بلغ 143.39 بارتفاع قدره 6.93%، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.

وارتفع قطاع المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، حيث بلـغ الرقـم القيـاسـي لها 114.36 خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له حيث بلغ 99.66 بارتفاع قدره 14.74٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

صناعة الفلزات القاعدية وبلغ الرقم القياسي 56.46 في شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له، حيث بلغ 62.63 بانخفاض قدره 9.85٪، وذلك بسبب توقف خط إنتاج أحد المصادر الهامة.

صناعة الأثاث وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة الأثاث 111.12 خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له، حيث بلغ 155.48 بنسبة انخفاض قدرها 28.53% وذلك يرجع إلى حالة السوق.

وإجمالا بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية "بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية" 100.92 خلال شهر فبراير الماضي "أولي" مقابل 98.70 خلال شهر يناير الماضي "نهائي" بنسبة ارتفاع بلغت 2.25٪.