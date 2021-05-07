شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة لـ4543 مليون ك وات/ ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة قفزة كبيرة فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية بنهاية العام المالي 2018/2019، حيث بلغت كمية الطاقة المنتجة نحو 4543 مليون كيلو وات/ ساعة.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن تطور كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة "رياح وشمسي" خلال الفترة "2013/2014- 2018/2019"، حيث بلغت قيمة الطاقة المولدة بالعام المالى "2013/2014" 1446 مليون كيلو وات/ ساعة، يليها العام المالي 2014/2015، وبلغت كمية الطاقة المنتجة 1444 مليون كيلو وات/ ساعة.

وفي العام المالي 2015/2016 بلغت كمية الطاقة المولدة 2226 مليون كيلو وات/ ساعة، وفي العام المالي 2016/2017، بلغت 2780 مليون كيلو وات/ ساعة، وارتفعت إلى 2871 كيلو وات/ ساعة في العام المالي 2017/2018، وأخيرا 4543 كيلو وات/ ساعة ف العام المالي 2018/2019.

وتصنف محطة رياح جبل الزيت، من أكبر محطات العالم فى توليد الكهرباء الواقعة تحديدا بالكيلو 118، بمنطقة حبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، من حيث المساحة حيث تقع على مساحة 100 كيلو مربع وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها 300 توربينة، وتبلغ القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت 580 ميجا وات، وتضم المحطة 580 مشروع، يضم الأول 120 توربينة، بقدرة 240 ميجا وات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منها، كما يضم المشروع الثانى 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات، وربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجا وات.