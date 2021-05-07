شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف الأول – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 0.9100 ويستقر دونه، حيث اقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.9065، ونعتقد بأن المجال مفتوح أمام مواصلة الانخفاض للتوجه نحو 0.8990 الذي يمثّل هدفنا الممتد.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.9150.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9020 والمقاومة 0.9120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط