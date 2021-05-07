شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.7765 واخترقه ليؤكد امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، بانتظار مزيد من الأهداف الإيجابية التي تصل إلى 0.7835 ثم 0.7900.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7730 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7740 والمقاومة 0.7850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد