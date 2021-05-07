شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 68.05 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 71.35.

نشير إلى أن اختراق 68.90 سيسهّل مهمة السعر بالاندفاع نحو هدفنا الإيجابي المنتظر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد