شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر أرضية الدعم – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط بالارتداد صعوداً بعد اختبار مستوى 64.35، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يلتقي مع الدعم المذكور ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار زيارة مستويات 65.60 ثم 67.95 كأهداف رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن كسر 64.35 سيضغط على السعر لزيارة مناطق 63.20 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.70 والمقاومة 66.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد