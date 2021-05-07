شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافى – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً قوياً لمستوى 26.70 ليستقر داخل القناة الصاعدة من جديد، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 28.25 ثم 29.00 كمحطات رئيسية تالية.

سلبية مؤشر ستوكاستيك قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 26.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.80 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد