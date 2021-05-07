الاقتصاد

الذهب يجتاز الهدف الأول – تحليل - 07-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1800.00، مؤكداً استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1838.00.

 

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1800.00 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1780.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1840.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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