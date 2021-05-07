شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف الأول – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1800.00، مؤكداً استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1838.00.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1800.00 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1780.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد