شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين تكسر الدعم – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً لمستوى 109.22 واستقر دونه، ليقع تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 107.70 كمحطة رئيسية تالية.

يحتاج السعر لكسر مستوى 109.00 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو الهدف المذكور، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 109.22 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.30 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط