شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالتذبذب – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات مختلطة يوم أمس لكنه عاد للاستقرار حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة كما هي دون تغيير، والتي تستهدف مستوى 1.3975 كمحطة تالية.

يجب الانتباه إلى أن كسر 1.3820 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3810 والمقاومة 1.3975

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد