شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند مستوى 1.2064، ولا يزال دونه حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1975 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2064 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.2170.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1960 والمقاومة 1.2120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط