شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها و"داو جونز" يحقق إغلاقا قياسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية قوية، وقبيل تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة انخفض إلى 498 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أول تراجع أدنى مستوى 500 ألف طلب منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر لمستوى 540 ألفاً.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.4% أو ما يعادل 92 سنتا وأغلق الخام عند 64.71 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.9 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.3% أو ما يعادل 87 سنتا وأغلق عند 68.09 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.3 دولار وأقل سعر عند 67.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 318 نقطة) إلى 34548 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34561 نقطة وأقل مستوى عند 34185 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 4201 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4202 نقطة وأقل مستوى عند 4147 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 13632 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13635 نقطة وأقل مستوى عند 13439 نقطة.