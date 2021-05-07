شكرا لقرائتكم خبر عن الراشد الإنسانية وشركة راشد الراشد تساهمان في توفير 80 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، واصلت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، ممثلة بمنصة «جود الإسكان» جهودها بتوقيع عدد من اتفاقيات التملك الميسر باتفاقيتين وُقِعتا الأربعاء، مع كل من: مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، للمساهمة في تمكين المسكن لـ«80» أسرة من الأسر الأشد حاجة من مستفيدي المنصة.

وتتضمن الاتفاقيتان: مشروع نورة بنت محمد بن حسين الموسى للإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة، لعدد 50 وحدة سكنية بقيمة 5 ملايين ريال، ومشروع راشد الراشد وأولاده للإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة، لعدد 30 وحدة سكنية بقيمة 3 ملايين ريال.

وتأتي اتفاقية التملك الميسر في إطار تعاون منصة «جود الإسكان» مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي؛ لتمكين الأسر شديدة الحاجة من الحصول على المسكن الملائم، من خلال تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن الأول للأسر الأشد احتياجًا في المملكة.

ويمتد التعاون بين الأطراف المشاركة في توقيع الاتفاقية على مدى زمني قدره عام ونصف العام، سوف تسعى خلاله إلى توفير 80 وحدة سكنية للمستفيدين من منصة جود الإسكان في مختلف مناطق المملكة وفقًا للضوابط المعتمدة من قِبل منصة جود الإسكان.

جدير بالذكر، أن توقيع هذه الاتفاقية سيعمل على تحقيق الاستقرار الأسري للأسر المستفيدة منها، وزيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين، وزيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.

وتعد منصة «جود الإسكان» إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع السعودي، من أفراد ومنظمات، في منح العطاءات السكنية الخيرية، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.

وتسعى المنصة إلى تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة «جود الإسكان».