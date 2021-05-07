شكرا لقرائتكم خبر عن نجدد البيعة لأمير الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع رجل الأعمال عبدالله الرشيد رئيس مجلس إدارة مجموعة الرشيد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله» وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة سمو ولي العهد وتوليه ولاية العهد.

وأشار الرشيد إلى أن سمو ولي العهد وخلال أربع سنوات فقط تمكن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، من نقل المملكة إلى مكانة أخرى برؤيته الطموحة وإنجازاته العظيمة التي شهد عليها العالم أجمع. وهانحن اليوم نسطر تاريخا جديدا مجيدا حافلا بالإنجازات العظيمة، التي جعلت المملكة تقفز قفزات تنموية متسارعة في جميع المجالات التي وفرت للمواطن العيش الكريم والحياة الرغيدة وهو ينعم بالأمن والأمان.

نجدد البيعة والعهد والولاء على السمع والطاعة في المنشط والمكره لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-، وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائدها الملك سلمان -يحفظه الله-، وأن يديم عزها وأمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها.