شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء لأعلى مستوى منذ منتصف 2014 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الحادي عشر على التوالي في أبريل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو 2014، إذ قاد السكر ارتفاعًا في جميع المؤشرات الرئيسية.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 120.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة بلغت 118.9 في مارس، وكانت القراءة السابقة لمارس عند 118.5.

وقالت المنظمة التي مقرها روما، في بيان، إن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج كل من القمح والذرة عالميًا في الموسم المقبل.