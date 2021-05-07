شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مشروعا تحقق الاكتفاء الذاتي للبيض و60 % للدجاج بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري لـ«اليوم» عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم بلغت 60% بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن عدد المزارع بالمنطقة الشرقية، سواء كان البياض أو اللاحم أو الفقاسة، وصلت 50 مشروعا للدواجن اللاحم، و14 مشروعا لإنتاج بيض المائدة، و6 فقاسات عاملة ومنتجة، وذلك تنفيذا لرؤية 2030، وتحقيقا لاستراتيجيتها فيما أن حجم الإنتاج يتناسب مع الحاجة السوقية الحالية، ومتطلبات المستهلكين ويزيد عن ذلك.

وقال المطيري إن معظم المشاريع المنفذة التابعة للوزارة التابعة للمنطقة الشرقية تعمل بكفاءة عالية وبكامل طاقتها الإنتاجية وتغطي كامل الاحتياجات بالنسبة لمشاريع الدجاج البياض.

وأضاف إن الوزارة منحت عددا من التراخيص الجديدة في المنطقة الشرقية وصل عددها إلى 20 مشروعا، ستساهم في زيادة الكمية النوعية من منتجات الدواجن، عند بداية تشغيلها. مبينا أنه صدرت مؤخرا تعليمات وآلية جديدة بخصوص تلك المشاريع منها: تقديم الطلبات لجميع المعاملات المتعلقة بمشاريع الدواجن الإلكترونية، عن طريق منصة «زراعي»، ورفعت الطاقة الإنتاجية من خلال زيادة عدد الدورات في السنة. وأكد أن الترخيص قُسم على 3 مراحل، الأول ترخيص مبدئي، والثاني ترخيص إنشائي، والثالث ترخيص تشغيلي، مشيرا إلى أن التراخيص الصادرة من الوزارة تعتبر تراخيص إلكترونية.

ولفت م. المطيري إلى التقارير الدورية، التي تصدر من الوزارة للعمل على المشاريع بكامل طاقتها الإنتاجية المرخصة، مشيرا الى أنه لم يلاحظ أي تدنٍ في تسويق المنتج، والدواجن المبردة، إذ إن السوق يستوعب جميع الإنتاج، وتصل النسبة إلى 100%.

وبيَّن المطيري أن هناك وفرة في المخزون في المنطقة الشرقية، مبينا أن الدجاج المبرد، يتم إنتاجه حسب احتياجات السوق، ولا يخزن الدجاج المجمد، علما بأنه تم مؤخرا الترخيص لعدد من المشاريع الجديدة، إضافة إلى منح عدد من المشاريع القائمة تراخيص لزيادة طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة عدد الدورات السنوية، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين.

وقال إن صندوق التنمية الزراعية قدم 17 قرضا لمشاريع الدواجن بقيمة تجاوزت 377 مليون ريال، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وحصل قطاع الدواجن منذ تأسيس الصندوق على النصيب الأعلى في عمليات إقراض المشاريع المتخصصة، إذ بلغ عدد القروض المقدمة لهذا القطاع 1321 قرضا، تمثل نسبة 25% من إجمالي عدد المشاريع الزراعية المعتمدة، وتم تمويلها بقيمة إجمالية لنحو 5453 مليون ريال، وتمثل 35% من إجمالي قيمة القروض المقدمة للمشاريع الزراعية المتخصصة.

وأكد أن جولات فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية مستمرة لتحقيق السلامة الغذائية للمواطن والمقيم تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الجدير بالذكر، أن المطيري افتتح في يونيو الماضي الخط الكامل للتعبئة والتغليف الأوتوماتيكي في أحد المسالخ، الذي تتم فيه تعبئة وتغليف الدجاج دون أن تمس المنتج يد إنسان، كما يوفر الوقت والجهد ويقلل اليد العاملة.