فتح جسر الملك فهد يدعم اقتصاد البحرين بـ 2.9 مليار دولار

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ورحبت البحرين بأكثر من 12 مليون زائر عام 2019، معظمهم من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
وقال المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع «تعد الصلات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البحرين والسعودية أساس علاقتنا. ورغم استمرار التجارة بين بلدينا بنجاح كبير رغم جائحة كوفيد-19، إلا أن السياحة تأثرت بشكل حاد».
وأضاف «توفر البحرين فرصا واعدة في قطاعات سياحية متعددة يمكنها الاستفادة من قرب البحرين من السعودية تشمل فرصا في قطاع العقارات والاستثمار، إذ ينشط في هذه القطاعات مستثمرون من السعودية وبقية المنطقة. ولهذا فسيسعدنا الترحيب بزوار البحرين من السعودية مع افتتاح الجسر قريبا بإذن الله».
يذكر أنه على مدار السنة الماضية تم ضخ استثمارات كبيرة في قطاعي العقارات والسياحة في البحرين، شملت عدة مشاريع تطويرية في قطاعات الصحة والمنتجعات والشواطئ.
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