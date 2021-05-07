شكرا لقرائتكم خبر فتح جسر الملك فهد يدعم اقتصاد البحرين بـ 2.9 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يقفز الإنفاق السياحي بالبحرين إلى نحو 2.9 مليار دولار بعد إعادة افتتاح جسر الملك فهد الذي يربطها مع السعودية، وهي أكبر سوق خليجية، وذلك بناء على متوسط الإنفاق السياحي خلال عام 2019. يأتي ذلك بعدما أعلنت السعودية رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج، وفتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية يوم 17 مايو.

ورحبت البحرين بأكثر من 12 مليون زائر عام 2019، معظمهم من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.

وقال المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع «تعد الصلات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البحرين والسعودية أساس علاقتنا. ورغم استمرار التجارة بين بلدينا بنجاح كبير رغم جائحة كوفيد-19، إلا أن السياحة تأثرت بشكل حاد».

وأضاف «توفر البحرين فرصا واعدة في قطاعات سياحية متعددة يمكنها الاستفادة من قرب البحرين من السعودية تشمل فرصا في قطاع العقارات والاستثمار، إذ ينشط في هذه القطاعات مستثمرون من السعودية وبقية المنطقة. ولهذا فسيسعدنا الترحيب بزوار البحرين من السعودية مع افتتاح الجسر قريبا بإذن الله».

يذكر أنه على مدار السنة الماضية تم ضخ استثمارات كبيرة في قطاعي العقارات والسياحة في البحرين، شملت عدة مشاريع تطويرية في قطاعات الصحة والمنتجعات والشواطئ.