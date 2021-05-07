شكرا لقرائتكم خبر 600 ألف زائر لبوابة «التقاعد» الالكترونية خلال أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من 12 ألف مسجل جديد في بوابة الخدمات الالكترونية، وأكثر من 600 ألف زائر للبوابة الالكترونية.

وأوضحت المؤسسة في إحصاءاتها الشهرية حول خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الالكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر أبريل من العام 2021م عن إصدارها لأكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش الكترونيا من خلال قنوات الخدمات الالكترونية وأجهزة الخدمة الذاتية.

وبينت عن إصدارها لأكثر من 43 ألف بطاقة تقاعدية، وتنفيذ أكثر من 22 ألف معاملة تقاعدية، وبلغ عدد محملي التطبيق أكثر من 30 ألف تحميل للتطبيق، للاستفادة من تنفيذ الخدمات والمعاملات كافة وبأيسر السبل.

واستقبلت (التقاعد) عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال المدة ذاتها أكثر من 34 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.

يذكر أن البطاقة التقاعدية الالكترونية هي أحد خدمات المؤسسة العامة للتقاعد لعملائها المتقاعدين والمستفيدين، والتي تتيح لهم الاستفادة من برنامج (تقدير) المعني عبر مساراته المتعددة بتقديم المزايا والخدمات والعروض الخاصة، والتي يمكن للعملاء الاطلاع عليها بكامل تفاصيلها عبر تطبيق (تقدير) أو الموقع الالكتروني: https://www.tqr.sa.

خدمات التقاعد الالكترونية في أبريل

