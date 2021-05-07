بحث تعزيز التعاون بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين والمعهد الدولي للمراجعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري مع الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين أنثوني باييس - عبر الاتصال المرئي -، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين؛ بهدف دعم مهنة المراجعة الداخلية في المملكة، بحضور المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن صالح الشبيلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية ضرورة توحيد الجهود للنهوض بالمهنة ووصولا إلى الهدف الرئيس من رسالة المهنة وفق تعريفها المهني، مشيدا بالعلاقة الوطيدة التي تتمتع بها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مع المرجع العلمي للمهنة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.

وناقش عددا من النقاط التي تهدف بشكل رئيس إلى تجسيد العلاقة وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، وذلك بما يدعم تطوير المنظومة الرقابية في المملكة بشكل عام ومهنة المراجعة الداخلية بشكل خاص، ويسهم في استفادة المهنيين في المملكة، إضافة إلى تفعيل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجال ترجمة المراجع العلمية في المهنة جنبا إلى جنب مع بعض الشهادات المهنية الدولية وملحقاتها من مواد تعليمية وتدريبية، التي بدورها سيكون لها كبير الأثر لرفع معدلات الحاصلين على شهادات الاعتماد الدولية في المملكة.

من جانبه أشار أنثوني إلى حرص المعهد الدولي على العلاقة الترابطية بين المعهد الدولي للمراجعين الداخلين مع الجمعيات المهنية في مجال المراجعة الداخلية حول العالم، بالإضافة إلى حرصه على ما من شأنه الرقي بمهنة المراجعة الداخلية والتأكيد على اتباع المعايير المهنية الصادرة منه، وتحقيقا لمبدأ التعاون المشترك بين الطرفين رحب أنثوني بما جرت مناقشته.

وأكد تسخير الجهود والمبادرات المشتركة لتذليل التحديات التي تواجه المهنة في العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص، معربا عن سعادة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين بتفعيل العمل المشترك مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

ويعد المعهد الصوت العالمي لمهنة المراجعة الداخلية، والمعلَم الرئيس، والقائد المعترف به، والمحامي الأول، وصوت السلطة في مجال المهنة.

يذكر أنه جرى تأسيس معهد المراجعين الداخليين الدولي (The IIA Global) في عام 1941، وهو منظمة مهنية دولية يقع مقرها الرئيس في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد هو المرجع العالمي لمهنة المراجعة الداخلية، مهمته توفير القيادة الديناميكية لتمكين المهنيين في المجال.

وتمتلك الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عضوية في المعهد الدولي للمراجعين الداخليين منذ من 12 يوليو 2012م.