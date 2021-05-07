شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع التحول الرقمى بقطاع الأعمال العام × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التحول الرقمى للدولة المصرية، وخطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسساتEnterprise Resource Planning (ERP) فى عدد 7 شركات قابضة تعرف على التفاصيل.

1- مشروع التحول الرقمي يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة فى 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع فى مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط.

2- يتضمن المشروع 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

3- بدأت مطلع عام 2020 فى تطبيق مشروع التحول الرقمى لشركاتها باستثمارات 50 مليون دولار.

4- يمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه فى الشركات التابعة، حيث تم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة فى الربع الأول من عام 2021، والتى تمثل المرحلة الأولى فى مشروع التحول الرقمى.

5- يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم.

6- تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام فى الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلى جديدة ومؤمنة.

7- تم تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية فى شركات القابضة للصناعات الكيماوية.