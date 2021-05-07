شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع التحول الرقمى بقطاع الأعمال العام × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
2- يتضمن المشروع 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.
3- بدأت مطلع عام 2020 فى تطبيق مشروع التحول الرقمى لشركاتها باستثمارات 50 مليون دولار.
4- يمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه فى الشركات التابعة، حيث تم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة فى الربع الأول من عام 2021، والتى تمثل المرحلة الأولى فى مشروع التحول الرقمى.
5- يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم.
6- تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام فى الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلى جديدة ومؤمنة.
7- تم تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية فى شركات القابضة للصناعات الكيماوية.