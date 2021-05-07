شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مرشحًا ضمن القائمة القصيرة لجوائز رواد الأعمال المصرية EEA Awards.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة i-events عن القائمة القصيرة لجائزة "رواد الأعمال المصرية - " EEA Awards، وذلك في سحور رمضاني أقيم مساء الأربعاء بأحد الفنادق، وتم الإعلان عن الـ61 مرشحًا للمرحلة النهائية بحضور نخبة من أهم الشخصيات، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي القطاعين العام والخاص، ذلك إلى جانب مجموعة من أكبر رواد الأعمال والمستثمرين في مصر، وعلى رأسهم اللجنة الاستشارية الخاصة بـEEA Awards ، ولجنة التحكيم التي اختارت المترشحين عن كل مجال.

وتم إعلان المترشحين النهائيين في كل قطاع بعد عملية تقييم دقيقة قامت بها لجنة التحكيم، حيث اطلعت لجنة تحكيم EEA Awards وهي لجنة تحكيم مستقلة على طلبات الترشيح التي تم النظر فيها بدقة وشفافية قبل الإعلان عن النتائج وفق سلسة من الاجتماعات التي تمت خلال الأسابيع الماضية، وتسعى الجائزة في نسختها الأولى إلى تأهيل 3-5 متسابقًا من كل قطاع مجال، ليصل عدد المتأهلين إلى التصفيات النهائية ككل إلى 61 الذين تم اختيارهم وفقآ لمعايير مدروسة، فتم تقييم المرشحين في كل فئة من قبل لجنة تحكيم مخصصة بشكل منفصل مكونة من شخصيات رائدة وخبراء في مجال تخصصهم.

ووقع اختيارهم على الفئات المرشحة بناءً على مهاراتهم الابتكارية لتقديم أفكار جديدة ذات تأثير قيم على المجتمع والتنمية الاقتصادية، وتجربتهم في إدارة أعمال شركاتهم التي لا تتخطى 15 سنوات لمنح الفرصة الذهبية لرواد الأعمال الناشئين، وكان العامل الأكثر أهمية هو تقييم رواد الأعمال أنفسهم الذين ابتكروا أفكارًا تحولت إلى قصص نجاح مرموقة التي تعد قدوة وأمثلة لعقول للشباب.

وأعرب عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة I-EVENTS عن سعادته بحضور لفيف من رجال الأعمال وكبار المستثمرين في مصر لهذه الفاعلية وذلك ليشهدوا أولى خطوات النجاح التي بدأت منذ شهور قليلة دعما ومساندة لأصحاب المشروعات والشركات ومجتمع رواد الأعمال في مصر.

وصرح "منسى": "نحن فخورون جدًا بتسليط الضوء على الدور الرائد للشركات المصرية الحديثة ورواد الاعمال وإنجازاتهم ونجاحاتهم الغير مسبوقة، ونتوجه بكل الشكر والتقدير للقائمين على هذا القطاع على جهودهم المتواصلة لتطوير طرق جديدة ومبتكرة لقيادة وتحفيز الكوادر العاملة في المجالات المختلفة، نسعى من خلال EEA Awards إلى دفع رواد الأعمال للإبداع وإضافة الفكر الجديد وإنتاج الأفكار الأكثر إيجابية، ونأمل أن تكون نلك الخطوة بداية إلى بناء مجتمع ريادة أعمال مصري متصل ومتطور يخدم تلك الفئة التي هي دافع أساسي لعجلة التنمية في مصر.