شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع عند أعلى مستوى منذ عام 2013 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف المتعلقة بجفاف الطقس في الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين.



ولا يزال الجفاف يهدد مناطق شاسعة في البرازيل التي تعد ثاني أكبر منتج للذرة على مستوى العالم نظرا لأن تأخر زراعة الذرة في البلاد عرض المحصول للجفاف وأضراره.



وعلى الجانب الآخر، هناك تباطؤ أيضا زراعة الذرة في مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة نتيجة برودة الطقس.



وفي سياق منفصل، تصارع العديد من الدول على رأسها الهند تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا مما يسفر عن مئات الآلاف من الإصابات وآلاف الوفيات يوميا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.55 إلى 7.18 دولار للبوشل.