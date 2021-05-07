شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع عقب قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب قرار وسياسة الفائدة المتوقعة التي تبناها بنك إنجلترا.



وكان بنك إنجلترا قد قرر اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني في سياسة نقدية متوقعة.



وكشفت بيانات حكومية بريطانية أيضا عن أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في المملكة المتحدة سجل ارتفاعا عند 61 نقطة في الشهر الماضي من 60.1 نقطة في مارس/آذار في حين توقع محللون القراءة 60.2 نقطة.



وتتجه أنظار الأسواق غدا الجمعة نحو ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3892، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3942 في حين سجل أقل سعر عند 1.3859.