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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة أكدت استمرار تقديم خدماتها الالكترونية لجميع المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر بكل مناطق المملكة بما يضمن استمرارية أعمالهم ويحفظ حقوق المستهلكين. وتواصل الفرق الرقابية للوزارة مباشرة شكاوى وبلاغات المستهلكين، كما تقدم الوزارة خدماتها للمستثمرين وقطاع الأعمال عبر مركز الاتصال الموحد (1900) وقنوات التواصل الالكتروني. وتقدم وزارة التجارة -على مدار الساعة- جميع الخدمات الالكترونية عبر موقعها الالكتروني mc.gov.sa للشركات والمؤسسات والأفراد، وكذلك من خلال الفرع الرقمي بهدف تسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة.

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