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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد سيدات الأعمال بغرفة حفر الباطن زار غرفة جدة، في إطار الشراكة والتعاون بين الغرف السعودية بهدف خدمة قطاعات الأعمال وتبادل الخبرات في مجال تبني الفرص الاستثمارية، وتبني برامج الزيارات وإقامة ورش العمل خاصة في مجالات تطوير القيادات النسائية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بين المحافظتين وتذليل التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في قطاعات مختلفة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. واشتمل برنامج الزيارة على لقاء مشترك حضره عضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة العايد، ومساعد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة لشؤون المجالس القطاعية حنان المري، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة حفر الباطن ردينة الشمري، وتقديم فيلم وثائقي لغرفة جدة يحكي مسيرتها في خدمة مجتمع الأعمال، وتطوير برامجها ومبادراتها التي تركز على النهوض بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كبيئة الأعمال الأولى وحاضنة القطاع الخاص.



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