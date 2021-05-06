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ووقع المذكرة المشرف على المركز المكلف عبدالرحمن العضيبي، ومن جانب بنك البلاد المدير التنفيذي للتسويق والتواصل والمشرف على برامج المسؤولية المجتمعية للبنك عبدالمحسن الملحم. وأوضح العضيبي أن المذكرة تھدف لإثراء المعرفة المالية في المجتمع بمساراتھا المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية وتعزيز دورھما المشترك في التواصل التشاركي لدعم الشراكات والتبادل التي تصب في خدمة المجتمعين المحلي والاقتصادي.
وأبان الملحم أن مذكرة التفاھم مع مركز التواصل والمعرفة المالية، تندرج ضمن خطط بنك البلاد لتوسيع نطاق التعاون من أجل تحقيق الأھداف الاستراتيجية لتعزيز الثقافة المالية والاقتصادية.
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