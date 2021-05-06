شكرا لقرائتكم خبر نصف مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصف مليون زيارة سجلها تطبيق (سكني) خلال أبريل 2021 للاستفادة من الخيارات والخدمات السكنية. وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر مع أكثر من 27.347 استفسارا.

ونفذ مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 85 ألف اتصال، وأجاب موقع (سكني) على أكثر من 8 آلاف طلب واستفسار من خلال خدمة (راسلنا) على الموقع، وتمت معالجة 9687 اعتراضا من خلال أيقونة (تحدث معي)، وتستمر منصة (سكني) (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.

ويستعرض تطبيق وموقع (سكني) 97 مشروعا توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططا توفر 180.537 أرضا سكنية حول المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.