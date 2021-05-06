شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 6-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 6-5-2021.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أسمنت سيناء، مطاحن مصر الوسطى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أسمنت سيناء، مطاحن مصر الوسطى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الملتقى العربي للاستثمارات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر للفنادق، بنك الكويت الوطني-مصر.

البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه. البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 396.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.48%، والعرب على 10.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 772.7 ألف جنيه، 38.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 10588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12800 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 4.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.459 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 29.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.26%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 17.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.13%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 26.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.94%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 17.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.22%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 45.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.04%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 31.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.81%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 28.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 13.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%.