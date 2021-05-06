شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 6-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 6-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أسمنت سيناء، مطاحن مصر الوسطى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أسمنت سيناء، مطاحن مصر الوسطى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الملتقى العربي للاستثمارات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر للفنادق، بنك الكويت الوطني-مصر.

البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه. البورصة تربح 3.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 396.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.48%، والعرب على 10.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 772.7 ألف جنيه، 38.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 10588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12800 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.75 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، 49691 سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 10 آلاف سهم، 6 ملايين سهم، 13349 سهم، 2.5 مليون سهم، 500 ألف سهم، 20550 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، 5700 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.75 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، 49691 سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 10 آلاف سهم، 6 ملايين سهم، 13349 سهم، 2.5 مليون سهم، 500 ألف سهم، 20550 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، 5700 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

راميداأعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الربع الأول من عام 2021، وبلغت الإيرادات 270.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل 16.5% بفضل الجهود الناجحة لتحسين محفظة منتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مبيعات منتجاتها الدوائية الجديدة المضادة للفيروسات «ريمديسيفير- راميدا» و«أنفيزيرام» المرتبطة ببروتوكول علاج فيروس (كوفيد – 19)، على مستوى السوق المحلي والأسواق الخارجية خلال نفس الفترة. راميداأعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الربع الأول من عام 2021، وبلغت الإيرادات 270.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل 16.5% بفضل الجهود الناجحة لتحسين محفظة منتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مبيعات منتجاتها الدوائية الجديدة المضادة للفيروسات «ريمديسيفير- راميدا» و«أنفيزيرام» المرتبطة ببروتوكول علاج فيروس (كوفيد – 19)، على مستوى السوق المحلي والأسواق الخارجية خلال نفس الفترة.

ويأتي نمو الإيرادات على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة سنوية 10.6% إلى 14.9 مليون وحدة خلال الربع الأول من عام 2021، على خلفية انخفاض حجم مبيعات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 27.9% خلال نفس الفترة، والذي يمثل أكبر قطاعات الشركة مساهمةً في إجمالي حجم المبيعات، ويرجع ذلك إلى تباطؤ الطلبات من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إلى جانب المنهج الانتقائي الذي تتبناه الشركة على صعيد المشاركة في المناقصات المطروحة، علاوة على تنفيذ القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الإدارة لشطب بعض المنتجات التي تتسم بانخفاض هامش الربح.

ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 9.3% ليبلغ 116.1مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بينما انخفض هامش الربح الإجمالي بواقع 2.8 نقطة مئوية ليبلغ 42.9% خلال نفس الفترة، نتيجة ارتفاع تكاليف المركبات الدوائية الفعالة المستخدمة في إنتاج المستحضرات المضادة للفيروسات المرتبطة بعلاج فيروس (كوفيد – 19)، علمًا بأنه تم تكثيف إنتاج تلك المستحضرات خلال الربع الأول من عام 2021 لتلبية معدلات الطلب المترفعة.

ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 26.2% ليبلغ 30.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 0.9 نقطة مئوية إلى 11.1% خلال نفس الفترة، بفضل المردود الإيجابي للارتقاء بالكفاءة التشغيلية، إلى جانب تحسن دورة رأس المال العامل، والتي أثمرت عن انخفاض تكاليف تسهيلات رأس المال العامل وتكاليف التمويل.





سيدي كريرأعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، نتائج الأعمال عن الفترة من يناير إلى مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه مقابل 951 مليون جنيه بنسبة نمو 37.75%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 152 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 31 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 590.32%، مرجعة سبب التحول للربحية إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع خلال عام 2021 مقارنة بمتوسط أسعار البيع خلال نفس الفترة لعام 2020.





القناة للتوكيلات الملاحيةأعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، نتائج الأعمال عن الفترة من يناير إلى مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 37.1 مليون جنيه مقارنة بـ49.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 25%، وبلغ صافي الربح 153.6 مليون جنيه مقابل 245.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 37%.

كيما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، موافقة الجمعية العامة على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2021/2022 بفائض متوقع بنحو 177.8 مليون جنيه مع مراعاة أثر تعديلات أحكام القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فور صدور اللائحة التنفيذية لأحكام القانون، اعتماد الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي 2021/2022 بتكلفة تقدر بمبلغ 53.7 مليون جنيه يتم تمويلها على النحو المعروض تفصيلًا بالجمعية العامة للشركة، والموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.5 مليار جنيه إلى 6.5 مليار جنيه بزيداة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على عدد 400 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار، وتمويل الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.