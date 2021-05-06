شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية قوية، وعمقت العملة الأمريكية خسائرها قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة انخفض إلى 498 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أول تراجع أدنى مستوى 500 ألف طلب منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر لمستوى 540 ألفاً.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.