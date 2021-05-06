شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع ويتجاوز مستوى 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتجاوز المعدن النفيس حاجز 1800 دولار للأوقية.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة انخفض إلى 498 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أول تراجع أدنى مستوى 500 ألف طلب منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر لمستوى 540 ألفاً.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 742 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، وهي أكبر وتيرة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، لكن التوقعات كانت تشير إلى إضافة 872 ألف وظيفة.



وتسبق هذه البيانات ما ستعلنه وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل من تقرير للوظائف حيث تقيس هذه البيانات أداء سوق العمل الشهري ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.8% أو ما يعادل 31.40 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1815.70 دولار للأوقية.