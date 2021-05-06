شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.28%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.18%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.07%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.86%، وصعد قطاعي الموارد الأساسية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.76%، ثم قطاعي مواد البناء والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.29%.

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.25%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.15%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.29%، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 396.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.48%، والعرب على 10.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 772.7 ألف جنيه، 38.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 10588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12800 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.