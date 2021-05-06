شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره مع تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس متخلية عن المكاسب الهامشية التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 8 ملايين برميل إلى 485.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.9 مليون برميل.



هذا، ويرى محللون أن تباطؤ ارتفاع النفط وفشل اختراق "برنت" لحاجز 70 دولار للبرميل يلمح إلى استمرار القلق حيال الطلب العالمي لا سيما بسبب تفاقم أزمة انتشار كورونا في الهند.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 65.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.9 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% إلى 68.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.3 دولار وأقل سعر عند 67.9 دولار.