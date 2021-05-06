شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز فوق 1800 دولار مع تراجع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الذهب أكثر من 1%، الخميس مدفوعا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية ليتخطى مستوى 1800 دولار المهم نفسيا.

وبحلول الساعة 1507 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.5 بالمئة إلى 1813.29 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ السعر 1815.80 دولار، أعلى مستوى منذ 16 فبراير/ شباط. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7 بالمئة لتصل إلى 1814.50 دولار.

وقال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا، «لم نر حتى الآن انتعاشا قويا في عوائد سندات الخزانة.»

ورغم التفاؤل الاقتصادي، يبدو صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عازمين على مواصلة التيسير النقدي، بينما سيستفيد الذهب من مخاوف المستثمرين حيال التضخم، حسبما ذكر مويا.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يزيد إغراء الذهب لحملة العملات الأخرى.

وتراجع البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2923.07 دولار للأوقية، بعد أن صعد إلى ذروة غير مسبوقة عندما سجل 3017.18 دولار يوم الثلاثاء بسبب شح المعروض من المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات.

وتقدمت الفضة 3.1 بالمئة إلى 27.33 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1241.61 دولار.

ونزل الدولار من ذروة أسبوعين، الخميس مع تحسن الإقبال في السوق العالمية على المخاطرة، في حين يركز المتعاملون على اجتماع لبنك إنجلترا المركزي وبيانات اقتصادية قد تتيح مؤشرات على الموعد الذي قد يخفف فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التحفيز النقدي.

كان الدولار انتعش خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوى في شهر، متأرجحا بفعل بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة دعمت كثيرا إمكانية التعافي السريع من الجائحة.

لكنه تراجع اليوم وفقد 0.3 بالمئة بحلول الساعة 1019 بتوقيت جرينتش ليسجل 91.03 مقابل سلة من العملات.

وهوَّن مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء من خطر ارتفاع التضخم.

ويتركز انتباه السوق حاليا على اجتماع بنك إنجلترا المركزي اليوم.

كما يولي المستثمرون اهتماما بانتخابات في اسكتلندا قد تكون إيذانا بمواجهة سياسية بشأن استفتاء جديد على الاستقلال. وبحلول الساعة 1024 بتوقيت جرينتش، كان الجنيه الإسترليني مستقرا أمام الدولار المتراجع عند 1.3916 دولار.

وصعد اليورو 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2049 دولار، وارتفع 0.3 بالمئة إمام الجنيه الإسترليني إلى 86.57 بنس لليورو.

وهبط الدولار الأسترالي هبوطا حادا خلال الليل عندما قالت الصين إنها ستوقف الحوار الاقتصادي مع كانبرا، لكن العملة تعافت ليجري تداولها شبه مستقرة خلال اليوم مع فتح الأسواق الأوروبية.

وكان الدولار الأسترالي مرتفعا 0.1 بالمئة مقابل نظيره الامريكي إلى 0.77515 بحلول الساعة 1028 بتوقيت جرينتش، بعدما نزل وصولا إلى 0.7701 ليلا.

وتراجع الدولار النيوزيلندي أيضا وبلغ نزوله 0.1 بالمئة خلال اليوم.

بالنسبة للعملات المشفرة، جرى تداول عملة إثريوم عند نحو 3500 دولار بعدما بلغت مستوى قياسيا عند 3559.97 دولار يوم الثلاثاء، مرتفعة نحو 800 بالمئة هذا الشهر.

وصعدت بتكوين نحو 1.5 بالمئة إلى 58350 دولار لكنها لا تزال دون أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في أبريل/ نيسان عند 64895.22 دولار. (رويترز)