شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة تضغط على نتائج «أركان».. والإيرادات ترتفع 7% إلى 223.5 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفعت إيرادات شركة «أركان لمواد البناء» في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7% لتصل إلى 223,53 مليون درهم، مقارنة مع 208,17 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020.

وأسهمت زيادة ملحوظة في مبيعات الكلنكر إلى أسواق التصدير في تعويض انخفاض حجم مبيعات الأسمنت ومتوسط أسعار البيع المنخفضة نتيجة تصاعد حدة المنافسة في سوق البناء والإنشاء المحلية. وقد استقرت إيرادات الطابوق والمونة الجافة على أساس سنوي، كما زادت أرباح أنابيب GRP نتيجة تحسّن هوامش الربح.

وتراجع صافي أرباح المجموعة بشكل كبير 88% إلى 1,21 مليون درهم، مقارنة بـ10,53 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2020، وهي الفترة التي سبقت تفشي جائحة «كوفيد ـ 19». ويعزى انخفاض الأرباح في هذه الفترة إلى تأخر تنفيذ مشاريع البناء، وانخفاض أسعار البيع، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام. وعلى الرغم من التحديات التي يمر بها السوق، سجلت وحدتا أنابيب GRP والأكياس، ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، حيث أثمرت التحسينات التشغيلية رفع هوامش الربح.

وتواصل قيادة «أركان» تنفيذ سلسلة من مبادرات تحسين التكلفة بهدف التكيف مع محركات السوق الجديدة وتحفيز ربحية الشركة. وقد أثمر برنامج ترشيد التكلفة الذي أطلقته الشركة خلال الربع الأخير من عام 2020، تحقيق وفورات بقيمة 7 ملايين درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وقال م. جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: «تواصل شركة أركان أعمالها رغم البيئة التنافسية المعقدة التي تسيطر على السوق، موجِّهة تركيزها نحو تعزيز كفاءة عملياتها وخفض تكاليفها التشغيلية بهدف تحسين ربحيتها والحفاظ على مكانتها في السوق. وإذ ندرك استمرار تأثير الجائحة في قطاع الإنشاء ومواد البناء في المستقبل المنظور، إلا أن قدرتنا على التكيف مع الواقع الجديد للسوق ستضمن استدامة أعمالنا على المدى الطويل، وستعيدنا إلى مسار النمو.

وعلى الرغم من التحديات الحالية، تبقى ثقتنا قوية بجدوى الإجراءات التي تتخذها حكومة أبوظبي لدعم التعافي الاقتصادي بوتيرة سريعة».