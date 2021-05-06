شكرا لقرائتكم خبر عن رائد برقاوي: لم يعد في العالم المتقدم إعلام حكومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة ”الخليج 365” إن المؤسسات الحكومية تشكل نحو 75 % من المؤسسات الإعلامية، ودعا إلى تحويلها إلى القطاع الخاص مع دعم حكومي محدود. مشيراً إلى أنه لم يعد هناك إعلام حكومي بالكامل في العالم. داعياً إلى ضرورة الخروج من الإطار التقليدي وتحويلها إلى مؤسسات تجارية وربحية خاصة قد تحتاج إلى دعم مادي في مراحلها الأولى. مشيراً إلى أن الإبداع يأتي بشكل رئيسي من القطاع الخاص بما يشمل الإعلام. ولفت إلى أن الإمارات تعتمد على الاقتصاد الحر والابتعاد عن الاتكال على الحكومة، مع تأكيد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطع الخاص.

وفي ظل نضج الإعلام الإماراتي، رأى برقاوي، عدم وجود ضرورة للتوجيه والإشراف اليومي على غرار الدور الذي قام بها المجلس الوطني للإعلام، لكنه أكد الحاجة إلى الطاقات الشابة في ظل تطور الأدوات والوسائل. وأضاف «هل يصل صوتنا إلى العالم؟ بالتأكيد لا، فنحن نخاطب أنفسنا، وحدود الإعلام الإماراتي قد تصل إلى الدول العربية، لكن صوتنا لا يصل إلى الخارج، إذ ينصب التركيز بشكل رئيسي على المحتوى العربي، حتى إن الصحف المحلية الإنجليزية تخاطب الداخل بشكل رئيسي».