شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: العين يبقى العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، إن فريقه تنتظره مواجهة قوية ومهمة الجمعة أمام العين في الجولة 25 من دوري الخليج العربي.

وتوقع كايزر صعوبة المباراة كونها أمام منافس قوي، وهو يبقى العين بغض النظر عن وضعه في جدول الترتيب، مشيراً إلى أنه يحترم العين،والفريقان يعرفان بعضهما جيداً ومن يجتهد أكثر سيحقق الفوز.

وأشار مدرب الجزيرة إلى جاهزية فريقه ورغبته في تقديم الأفضل لتحقيق الانتصار وحصد العلامة الكاملة.

وأضاف: جميع لاعبينا في كامل الجاهزية ولا توجد أي غيابات باستثناء محمد جمال بسبب اتفاقية الإعارة مع العين.

وأشار كايزر إلى أنه راض عن لاعبيه لأنه لمس منهم رغبة في الفوز والجدية بعد التعادل في المباراة السابقة وفريق عجمان، وأوضح أن نتيجة التعادل في المباراة السابقة تم تجاوزها سريعاً لاحترافية اللاعبين والتطلع إلى الأمام.

ورفض مدرب الجزيرة الحديث عن إحساسه بحسم اللقب، وقال إن الجزيرة متصدر، ولكنه لم يحقق البطولة بعد.