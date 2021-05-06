شكرا لقرائتكم خبر عن امرابط يسجل رابع أسرع هدف في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏الرياض: عيسى الحكمي

دخل المغربي نور الدين أمرابط مهاجم النصر السعودي موسوعة الأهداف الأسرع في تاريخ الدوري السعودي بعدما سجل هدف فريقه الأول في مرمى ضيفه الفيصلي بعد 13 ثانية من انطلاق المباراة المؤجلة التي أقيمت الأربعاء لحساب الجولة 26.

وأسهم أمرابط صاحب 35 عاماً في فوز فريقه العاصمي 4-3 بفضل هدفين ،أحدهما بات حديث الشارع الرياضي.

ويعود أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للاعب الفتح، حمدان الحمدان الذي سجله في عام 2012 بعد 9 ثوان في مرمى هجر ،بينما سجل البرازيلي رافينها مهاجم الشباب في العام الذي يليه ثاني أسرع هدف في الثانية 11 ، وسجل وليد الجيزاني لمصلحة الحزم ضد الاتحاد ثالث أسرع هدف بعد 12 ثانية في موسم 2009 ويأتي هدف أمرابط رابعاً.